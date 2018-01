WTA Sydney: Johanna Konta (detinatoarea titlului), eliminata in turul intai de Agnieszka Radwanska

Konta era detinatoarea titlului la Sydney, dupa ce a invins-o in finala pe aceeasi Radwanska in doua seturi, cu 6-4, 6-2.Intr-o alta partida din turul 1, australianca Samantha Stosur s-a impus in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-3, in fata germancei Carina Witthoeft.Tot marti, cehoaica Barbora Strycova s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Sydney, gratie victoriei cu 6-4, 6-1 inregistrate in fata rusoaicei Ekaterina Makarova.Strycova se va lupta pentru un loc in semifinale cu castigatoarea partidei dintre australiencele Ashleigh Barty si Ellen Perez, ultima fiind beneficiara unui wild-card oferit de organizatori.Dominika Cibulkova din Slovacia a acces la randul ei in sferturi, impunandu-se in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata rusoaicei Elena Vesnina. Cibulkova o va avea ca adversara in turul urmator pe invingatoarea meciului dintre americanca Venus Williams, favorita numarul 2, si germanca Angelique Kerber.