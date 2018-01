​WTA Hobart: Monica Niculescu a castigat duelul romanesc cu Irina Begu; Mihaela Buzarnescu, in sferturi la competitia australiana

Locul 85 WTA, Niculescu a avut nervii mai tari, a gresit mai putin si a trecut de Begu (40 WTA si cap de serie numarul sase) dupa un meci care a durat o ora si 24 de minute.In optimi, Monica o va intalni pe Varvara Lepchenko (SUA - venita din calificari, locul 64 WTA). Niculescu conduce cu 3-0 in intalnirile directe.Mihaela Buzarnescu continua inceputul perfect de an, locul 57 WTA reusind deja sa se califice in sferturile turneului australian.Dupa un meci care a durat o ora si 46 de minute, Buzarnescu a trecut de Anna-Lena Friedsam, locul 507 mondial (7-5, 6-4).In sferturi, pe Mihaela o asteapta un duel cu invingatoarea partidei dintre Kirsten Flipkens (Belgia) si Alison Riske (SUA).Pentru parcursul de pana acum, Buzarnescu va primi 60 de puncte WTA si un cec in valoare de 6.175 de dolari, in timp ce Niculescu si-a asigurat deja 30 de puncte WTA si 3.400 de dolari.Competitia de la Hobart este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.