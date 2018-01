​Australian Open: Victoria Azarenka nu va participa la competitia de la Melbourne

"Din pacate, Victoria nu poate calatori in Australia in acest an. Australian Open este turneul ei favorit si ea asteapta cu nerabdare sa revina la Melbourne anul viitor", a declarat directorul turneului Craig Tiley, conform wtatennis.com.Revenita in circuit in iunie, dupa ce a nascut un baietel, sportiva belarusa nu a disputat decat doua turnee in 2017 din cauza luptei pentru custodia fiului ei. In lupta pentru custodia lui Leo, Azarenka nu poate parasi statul California si astfel nu poate participa la Australian Open.Invitatia Victoriei Azarenka a fost oferita croatei Ajla Tomljanovic, locul 108 mondial.