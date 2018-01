Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, in sferturile turneului de la Sydney

Tecau si Rojer, favoritii numarul doi, au incheiat conturile intr-o ora si 26 de minute, cu 5 asi si 4 duble greseli, in timp ce invinsii au avut 5 asi si o singura dubla greseala. De remarcat faptul ca Lorenzi si Zverev nu si-au creat nicio minge de break in acest meci.Tecau si partenerul sau si-au asigurat un cec de 4.140 si 45 de puncte ATP prin calificarea in sferturile de finala.Urmatorii adversari vor fi columbienii Juan Sebastian Cabal/Robert Farah sau argentinienii Leonardo Mayer/Diego Schwartzman.In schimb, Florin Mergea si sarbul Nenad Zimonjic au fost intrecuti in primul tur de principalii favoriti, Luklasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia), cu 7-6 (6), 6-3. Pentru cuplul romano-sarb este al doilea esec in tot atatea partide, cei doi jucatori alegandu-se cu un cec de 2.430 dolari.