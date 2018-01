​WTA Hobart: Sorana Cirstea, eliminata in turul intai

Cap de serie numarul trei la competitia australiana, Sorana nu a fost la un nivel prea bun in meciul cu Heather, britanica venita din calificari castigand disputa dupa o ora si 33 de minute. Pentru participarea la turneul australian, Cirstea va primi 2.100 de dolari si un punct WTA.Din pacate, inceputul de an nu este unul prea fericit pentru Sorana: are trei infrangeri din patru partide - singura victorie venind in fata jucatoarei Jennifer Brady, in runda inaugurala de la Brisbane.Turneul de la Hobart face parte din categoria "International", se desfasoara pe hard si are premii totale in valoare de $226,750.Urmatoarea competitie la care Cirstea va lua parte va fi Australian Open (15-28 ianuarie), Sorana ajungand in 2017 pana in optimile Grand Slam-ului de la Melbourne.