Sondaj EHF: Cristina Neagu, aleasa jucatoarea Europei in 2017 cu peste 15.000 de voturi ale fanilor

Noua handbaliste au fost nominalizate de EHF pentru titlul de cea mai buna jucatoare a Europei in 2017: Cristina Neagu, Amanda Kurtovici, Katalina Bulatovic, Nora Mork, Anita Gorbicz, Meline Nocandy, Karolina Kudlacz Gloc, Ana Gros si Iveta Luzumova.Fanii au avut la dispozitie cateva zile pentru a vota, iar sondajul s-a incheiat duminica.Cristina Neagu (CSM Bucuresti) a castigat distinctia cu 15.185 voturi, mai mult de jumatate din totalul de 29.160 de voturi inregistrate, iar pe locul secund s-a clasat Anita Gorbicz (11.168).Cristina Neagu mai are in panoplie si cele trei titluri de cea mai buna jucatoare a lumii, in 2010, 2015, 2016, distinctii acordate de federatia internationala (IHF).Titlul european similar la masculin a fost castigat de Luka Cindrici, cu 6.731 de voturi din totalul de 14.645 exprimate.