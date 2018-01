WTA Hobart: Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal - Duel cu Irina Begu in runda inaugurala

In ultimul tur al calificarilor, Niculescu a trecut de rusoaica Alla Kudryavtseva (356 WTA), scor 6-0, 6-4, dupa 61 de minute de joc.Pentru Monica va urma in turul intai un meci impotriva Irinei Begu. Cele doua s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, la Eastbourne, in 2010, atunci cand s-a impus Monica Niculescu.Pe tabloul principal sunt alte doua jucatoare din Romania: Sorana Cirstea, locul 37 WTA si cap de serie numarul trei (va evolua in primul tur cu britanica Heather Watson, venita din calificari) si Mihaela Buzarnescu, locul 56 WTA (se afla deja in turul doi, dupa ce a trecut de Alize Cornet).