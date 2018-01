L'Equipe: "Simona Halep arata ca este in forma cu o saptamana inainte de Australian Open"

"Numarul 1 mondial si-a inceput in mod ideal anul. Simona Halep a castigat turneul de inceput al sezonului, dominand-o pe detinatoarea titlului la Shenzhen, Katerina Siniakova. Disputat pe un teren acoperit (diferit fata de cel prevazut initial) si nedifuzat din cauza schimbarii locului, meciul nu a fost cursiv, cu noua break-uri si cu seturi in sens unic (6-1, 2-6, 6-0). Romanca s-a impus in urma unui set in care adversara ei a disparut din joc (sase puncte castigate in total). La o saptamana de Australian Open, Halep arata ca este in forma. Ea cauta in continuare primul trofeu de Grand Slam, dar nu a stralucit niciodata cu adevarat la Melbourne, unde a suferit doua eliminari in primul tur (sferturi de finala, cel mai bun rezultat)""Halep se reafirma ca numarul 1 mondial la Shenzhen", a titrat Marca. "Simona Halep, numarul 1 mondial din luna octombrie, vrea sa-si pastreze domnia cat mai lung posibil. Ea a demonstrat asta in prima saptamana din noul an, la Shenzhen, invingand-o pe Katerina Siniakova in finala""Numarul 1 mondial, Simona Halep, a transmis, sambata, un avertisment rivalelor de la Australian Open, invingand-o in trei seturi pe Katerina Siniakova pentru tilul de la Shenzhen" -Simona Halep, locul I WTA, a castigat a doua oara turneul de categorie WTA International Shenzhen Open, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-0, pe detinatoarea titlului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6. Acesta este al 16-lea trofeu din cariera jucatoarei romane.