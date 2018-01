Simona Halep, dupa victoria de la Shenzhen: "Visul meu este un titlu de Grand Slam. O sa dau totul, este un inceput bun de an"

Pentru castigarea turneului de la Shenzhen, Simona va primi 280 de puncte in clasamentul WTA de simplu si un cec in valoare de 163.260 de dolari.

Katerina Siniakova va pleca la Shenzhen cu 180 de puncte si 81.251 de dolari.

A fost finala cu numarul 28 din cariera pentru Halep.

In urma acestei victorii de sambata, Simona a egalat scorul in intalnirile directe cu Katerina Siniakova: 1-1.

Urmatoarea competitie la care Simona Halep va lua parte va fi Australian Open (15-28 ianuarie), primul Grand Slam al lui 2018. La Melbourne, Halep va fi cap de serie numarul unu.

"Bineinteles ca este un inceput bun pentru mine, sa pornesc in acest an cu un titlu castigat atat de repede. Este grozav, dar gandindu-ma la un titlu de Grand Slam este poate prea mult in acest moment... Merg de la turneu la turneu, nu ma gandesc atat de departe. Bineinteles, o sa dau totul, visul meu este sa castig un Grand Slam anul acesta" -"A fost o saptamana foarte buna pentru mine, am jucat destul de bine. Fiecare meci a fost unul dificil. Si astazi a fost o partida grea, Siniakova a jucat extrem de bine, a batut-o pe Sharapova, ceea ce este grozav. Am avut un joc bun astazi, am am incercat sa dau totul ca sa castig, sa ma bucur pe teren. Nu a fost usor, dar ne-am facut treaba, ma bucur ca am castigat primul trofeu al anului", a conchisAsi: 0-2Duble greseli: 3-5Puncte castigate cu primul serviciu: 59%-53%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 65%-24%Puncte de break salvate: 25%-25% (1/4 vs 2/8)Puncte de break castigate: 75%-75% (6/8 vs 3/4)Game-uri de serviciu jucate: 11-10Total puncte castigate: 59%-41% (71-49)Durata meci: 1h 12 min.