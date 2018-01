WTA Brisbane: Elina Svitolina a castigat competitia (6-2, 6-1 cu Aliaksandra Sasnovich)

Svitolina, 23 de ani, s-a impus dupa un meci care a durat 65 de minute si a obtinut astfel al zecelea trofeu din cariera.Invingatoarea va primi un cec in valoare 190.732 de dolari si 470 de puncte WTA, iar invinsa 101.475 de dolari si 305 puncte WTA.In urma acestui succes, Elina Svitolina va urca pe locul 4 WTA, in timp ce Aliaksandra Sasnovich pe locul 53 WTA. Cea mai buna clasare a sportivei din Belarus, in varsta de 23 de ani, era inaintea acestui turneu locul 85.