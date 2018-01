WTA Auckland: Caroline Wozniacki si Julia Goerges, cu cate doua victorii intr-o zi, s-au calificat in finala competitiei

Wozniacki, cap de serie numarul 1, a trecut in sferturi de americanca Sofia Kenin, locul 108 WTA, beneficiara a unui wild card, cu scorul de 4-6, 6-2, 6-4, in sferturile de finala, apoi de o alta americanca, Sachia Vickery, locul 122 WTA, venita din calificari, cu scorul de 6-4, 6-4, in semifinale.Goerges, a doua favorita, le-a invins pe slovena Polona Hercog, locul 100 WTA, cu scorul de 6-4, 6-4, si pe Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 103 WTA, scor 6-1, 6-4.In Noua Zeelanda, sferturile si semifinalele turneului s-au disputat in aceeasi zi din cauza programului perturbat de ploaie. Finala competitiei de la Auckland va fi duminica.Wozniacki va ocupa, incepand de luni, locul al doilea in clasamentul WTA, intrecand-o pe spaniola Garbine Muguruza, astfel ca va fi a doua favorita la Australian Open, dupa Simona Halep. Primul Grand Slam al anului va avea loc intre 15 si 28 ianuarie.