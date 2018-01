WTA Hobart, calificari: Monica Niculescu, in turul doi; Ana Bogdan, eliminata

Pentru a ajunge pe tabloul principal, Niculescu va trebui sa treaca si de rusoaica Alla Kudryavtseva (356 WTA).Ziua nu a fost la fel de buna pentru Ana Bogdan (105 WTA - cap de serie numarul 10 in calificari).Jucatoarea noastra a fost eliminata dupa ce a pierdut meciul cu australianca Naiktha Bains (368 WTA), scor 7-6 (4), 7-6 (6).Romania are pe tabloul principal al competitiei deja trei jucatoare: Sorana Cirstea (37 WTA), Irina-Camelia Begu (43 WTA) si Mihaela Buzarnescu (56 WTA).Sorana va juca in runda inaugurala cu o sportiva venita din calificari, situatie care se gaseste si in ceea ce o priveste pe Irina Begu.Mihaela Buzarnescu nu a fost la fel de norocoasa, ea o va intalni in turul intai pe Alize Cornet (38 WTA si cap de serie numarul 4).