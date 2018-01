Ploua la Shenzhen - organizatorii au anuntat ca finala nu va incepe mai devreme de ora 09:00 (ora Romaniei)Locul din clasamentul WTA: 1-47Ambele sunt jucatoare de mana dreaptaAmbele executa backhandul cu doua mainiVictorii/infrangeri in cariera: 404/186 vs 184/112 (conform wta)Ani: 26-21Titluri WTA: 15-2Bani castigati din tenis: $20,736,015vs $2,236,181Victorii/ infrangeri: 404-186 vs 184-112Resedinta: Constanta, Romania - Hradec Kralove, CehiaLocul nasterii: Constanta - Hradec KraloveInaltime: 1,68 metri - 1,74 metri.Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.la Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), in 2017, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.Shenzhen, Bastad (ambele in 2017). Cehoaica a mai disputat alte doua finale, la Bastad si Tokyo, ambele in 2016.