VIDEO WTA Brisbane: Elina Svitolina, in finala dupa ce a invins-o pe Karolina Pliskova - Meci cu multe rasturnari de situatie

Pliskova a inceput in forta partida si s-a desprins la 4-0, insa ucraineanca a castigat patru game-uri la rand si a egalat situatia pe tabela (4-4). Karolina a trecut din nou la conducere (5-4), dupa un game alb pe propriul serviciu. La scorul de 5-5, Svitolina a facut break-ul si si-a adjudecat apoi setul cu 7-5, dupa un game castigat la zero pe serviciul sau.Inceputul setului secund i-a apartinut Svitolinei, care a condus cu 3-1 si 5-2. La 5-3, Pliskova a salvat prima minge de meci a Elinei. Cehoaica a castigat apoi un game disputat pe serviciul adversarei, fructificand a treia minge de break si a egalat la 5. Svitolina a preluat iar conducerea (6-5), dupa un break realizat la a treia oportunitate. Pliskova a mai salvat inca doua mingi de meci, dar Svitolina a profitat de cea de-a patra si a inchis partida dupa o ora si 40 de minute de joc.A fost a doua victorie a Elinei Svitolina in fata Karolinei Pliskova, care conduce cu 5-2 la duelurile directe. Primul succes al jucatoarei din Ucraina a fost inregistrat in 2017, scor 6-2, 7-6(9), in sferturile turneului de la Roma, pe care l-a si castigat dupa victoria din finala in fata Simonei Halep (scor 4-6, 7-5, 6-1).Svitolina si Pliskova s-au intalnit si in semifinalele editiei de anul trecut a turneului de la Brisbane, cand a avut castig de cauza cehoaica, scor 6-2, 6-4.In ultimul act de la Brisbane, Svitolina o va intalni pe Aliaksandra Sasnovich (23 de ani, locul 88 WTA), jucatoare venita din calificari. Bielorusa a trecut in semifinale de letona Anastasija Sevastova (16 WTA), cap de serie numarul 7, scor 7-6(3), 6-4.Sasnovich este prima jucatoare din istorie care vine din calificari si ajunge pana in ultimul act al turneului de la Brisbane.Sasnovich, aflata la cea mai importanta finala a carierei, nu s-a mai intalnit pana in prezent cu Svitolina in circuitul WTA. Jucatoarea din Belarus a mai disputat o singura finala pana acum, in 2015, la Seul.Elina Svitolina a castigat de-a lungul timpului noua trofee si a mai disputat alte doua finale.