VIDEO ​WTA: Simona Halep, lovitura zilei de vineri la Shenzhen

Simona Halep s-a impus cu 6-1, 6-4 in fata Irinei, asigurandu-si pentru a doua oara in cariera prezenta in ultimul act al competitiei din China. Halep a castigat trofeul la editia din 2015.In ultimul act, Halep se va duela cu Katerina Siniakova (Cehia, locul 47 WTA), cap de serie numarul 6 si detinatoarea trofeului, care a reusit sa o invinga in semifinale pe rusoaica Maria Sharapova (59 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-3.Finala dintre Halep si Siniakova se va desfasura sambata, de la ora 08.00 (ora Romaniei), urmand sa fie in direct pe Digi Sport si Live Text pe HotNews.ro.Simona Halep vs Katerina Siniakova/ ora 08.00Simona Halep/ Irina Begu vs Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova.