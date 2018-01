VIDEO WTA Shenzhen: Halep si Begu s-au calificat in finala probei de dublu - Lovitura de exceptie reusita de liderul mondial

In ultimul act, romancele vor intalni perechea ceha Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova, cap de serie numarul 1, care a invins cuplul Lesley Kerkhove (Olanda)/Lidziya Marozava (Belarus), scor 7-5, 3-6, 10-4, dupa o ora si 34 de minute.Dupa un prim set dominat in totalitate, romancele au fost depasite la limita in actul al doilea. Halep si Begu au condus cu 2-0, insa Blinkova si Geuer au revenit si si-au trecut in cont patru game-uri ocnsecutive. Jucatoarele noastre au reusit sa intoarca scorul in favoarea lor, conducand cu 6-5, dar setul a ajuns in tiebreak si adversarele s-au impus cu 7-4.In super tiebreak, Halep si Begu au revenit spectaculos de la 0-3, castigand 8 puncte consecutive (8-3). Blinkova si Geuer s-au apropiat la 8-6, dar romancele s-au impus in cele din urma cu 10-6.Partida a durata o ora si 29 de minute.In urma calificarii in finala, Halep si Begu si-au asigurat un cec de 13.544 dolari si cate 180 de puncte WTA.Tot vineri, Simona si Irina au fost adversare in semifinalele probei de simplu, numarul 1 WTA impunandu-se in doua seturi, scor 6-1, 6-4. Halep s-a calificat in finala, unde o va intalni pe Katerina Siniakova (Cehia, locul 47 WTA), cap de serie numarul 6 si detinatoarea trofeului.Simona Halep a mai reusit performanta de a juca atat in finala de simplu, cat si in cea de dublu la un turneu. In 2016, actualul lider mondial a castigat turneul de la Montreal, insa a pierdut finala probei de dublu, pe care a disputat-o alaturi de Monica Niculescu.Simona Halep vs Katerina Siniakova/ ora 08.00Simona Halep/ Irina Begu vs Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova sau Lesley Kerkhove (Olanda)/Lidziya Marozava (Belarus).