VIDEO WTA Shenzhen: Katerina Siniakova, adversara Simonei Halep in finala - Victorie in trei seturi cu Maria Sharapova

"Va fi un meci diferit maine. Ea ma stie putin mai bine si cred ca va fi un meci greu. Sunt fericita ca am ajuns din nou in finala", a spus Siniakova despre meciul cu Simona Halep.Calificarea in finala este recompensata cu 81.251 de dolari si 180 de puncte WTA. Castigatoarea turneului va primi 163.260 de dolari si 280 de puncte WTA.Halep a fost eliminata de Siniakova in optimile editiei de anul trecut a turneului de la Shenzhen, aceasta fiind si singura intalnire dintre cele doua jucatoare in circuitul WTA. Cehoaica s-a impus atunci in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-5. Vezi aici mai multe detalii. In prima semifinala, Simona Halep a invins-o pe Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, scor 6-1, 6-4.Simona va bifa a 28-a finala din cariera. Halep are 15 titluri castigate in circuitul WTA, cele mai importante victorii de pana acum fiind cele de la Indian Wells si Madrid (in doua randuri).Titluri WTA: 15-2Bani castigati din tenis: $20,736,015vs $2,236,181Victorii/ infrangeri: 404-186 vs 184-112Resedinta: Constanta, Romania - Hradec Kralove, CehiaLocul nasterii: Constanta - Hradec KraloveInaltime: 1,68 metri - 1,74 metri.Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.la Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), in 2017, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.: Shenzhen, Bastad (ambele in 2017). Cehoaica a mai disputat alte doua finale, la Bastad si Tokyo, ambele in 2016.