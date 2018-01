Tenismenul Thomaz Bellucci (112 ATP), suspendat cinci luni pentru dopaj

Fostul numarul 1 brazilian a precizat ca testul i-a fost facut in iulie, la turneul de la Bastad, in Suedia. Bellucci, care isi sustine nevinovatia, a afirmat ca a fost depistat cu un diuretic interzis, pe care l-ar fi consumat intr-un "cocktail" de vitamine preparat de o farmacie.Avocatul jucatorului, Pedro Fida, a adaugat ca Bellucci ar fi putut fi suspendat patru ani, dar ITF i-a acordat doar perioada minima, considerand ca sportivul a comis o eroare, pe baza probelor medicale si stiintifice aduse in favoarea lui.In varsta de 30 de ani, Bellucci nu a mai jucat de la finalul lunii august, spunand atunci ca este accidentat la tendonul lui Ahile. Suspendarea sa va lua sfarsit la finalul acestei luni.