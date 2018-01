Serena Williams, detinatoarea trofeului, nu va participa la Australian Open: "Pot concura, dar nu vreau doar sa concurez"

"Antrenorul meu si echipa mea au spus intotdeauna: "Mergi la turnee doar cand esti pregatita sa ajungi pana la capat. Pot concura, dar nu vreau doar sa concurez. Vreau sa o fac mult mai bine de atat si pentru asta am nevoie de un pic mai mult timp. Dupa ce am evoluat la Abu Dhabi, mi-am dat seama ca desi sunt foarte aproape, nu sunt unde vreau eu sa fiu. Acestea fiind spuse si chiar daca sunt dezamagita de aceasta situatie, am decis sa nu evoluez la Australian Open, in acest an", a declarat Williams.Serena Williams a devenit mama la 1 septembrie 2017, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian, la Centrul Medical St. Mary's din Palm Beach, Florida. Williams era insarcinata cand a castigat Australian Open, la inceputul anului trecut, ultima competitie la care a participat.La 30 decembrie, fostul lider WTA a revenit pe teren la un meci demonstrativ la Abu Dhabi, in care a fost invinsa de letona Jelena Ostapneko, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-5.Australian Open se va desfasura intre 15 si 28 ianuarie.