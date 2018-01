WTA Shenzhen: Maria Sharapova isi doreste o finala cu Simona Halep: "E genul de meci pe care il asteapta toata lumea"

Va castiga Simona Halep turneul de la Shenzhen? - participa la sondajul de mai jos

"E genul de meci pe care il asteapta toata lumea, jucatoarele, publicul, organizatorii. Imi doresc sa joc impotriva numarului 1 mondial, iar daca va fi in finala va fi foarte bine",, la conferinta de presa de la finalul meciului din sferturi cu Zarina Diyas (scor 6-3, 6-3), potrivit News.ro.Simona Halep (1 WTA) a obtinut si ea calificarea in semifinale, dupa o victorie clara contra bielorusei Aryna Sabalenka (73 WTA), scor 6-2, 6-2.In penultimul act, Halep se va duela cu Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 6, vineri, de la ora 08.00 (ora Romaniei). In cealalta semifinala, Maria Sharapova o va infrunta pe Katerina Siniakova (47 WTA, detinatoarea trofeului), nu mai devreme de ora 10.00 (ora Romaniei).Simona Halep si Maria Sharapova s-au intalnit de 8 ori in circuitul WTA, scorul fiind 7-1 in favoarea rusoaicei. Singura victorie a Simonei a venit anul trecut, in optimile turneului de la Beijing, cand s-a impus cu 6-2, 6-2, acesta fiind si ultimul meci disputat impotriva Mariei Sharapova."Nu ma gandesc la finala, ma gandesc la ce va fi maine, am un meci greu. O cunosc bine pe Irina, dar sunt pregatita sa lupt. Daca o sa ajung iar in finala, o sa fiu foarte fericita", a spus Simona Halep, potrivit News.ro."Cred ca am jucat bine astazi, am jucat exact ceea ce a trebuit sa joc. Aceasta fata este foarte puternica, loveste foarte tare. A trebuit sa fiu puternica pe picioare, sa lovesc mingea deschizand terenul cat mai mult, sa blochez anumite mingi, ceea ce am facut. De asemenea, am returnat si servit foarte bine, am facut totul foarte bine astazi. Simt ca am jucat un tenis foarte bun si a fost meciul meu cel mai bun din acest an", a afirmat liderul mondial."Nu conteaza care va fi cel pe care o sa-l castig cand se va intampla, dar pana acum am avut cele mai bune sanse la Roland Garros, unde am jucat deja doua finale, singurele de Grand Slam. Probabil ca acolo procentajul este mai mare decat la altele, dar simt ca joc un tenis bun si pe , asa ca nu ma gandesc la unul anume, ma gandesc ca la fiecare Grand Slam sa dau tot ce am mai bun, sa cred ca pot obtine un rezultat bun si sa nu simt presiunea, doar sa fiu fericita si relaxata pe teren, asta e tot ce am nevoie".Intrebata daca s-a gandit cum sa-si sporeasca valoarea de marketing, fiind lider mondial, Halep a raspuns. "Nu ma gandesc la asta, managerul meu face asta, stie mai bine decat mine, eu sunt doar o jucatoare de tenis in acest moment. Nu ma implic in aceasta parte, dar stiu ce vreau, am ales de fiecare data ce am vrut si ceea ce am avut nevoie cu adevarat. E frumos sa fii numatul 1 in lume si stiu ca am foarte multe oportunitati, dar in acest moment ma gandesc la ceea ce am de facut pe teren si la nimic altceva", a raspuns romanca.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep a castigat competitia in 2015. In Romania, turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport.