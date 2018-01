VIDEO WTA Brisbane: Karolina Pliskova, calificare cu emotii in semifinale

Pliskova o va infrunta in semifinale pe Elina Svitolina (Ucraina, 6 WTA), favorita numarul trei. Cele doua jucatoare s-au intalnit si in semifinalele editiei de anul trecut a turneului de la Brisbane, cand a avut castig de cauza cehoaica, scor 6-2, 6-4.Karolina Pliskova conduce cu 5-1 in duelurile directe cu Elina Svitolina. Ultima confruntare a avut loc anul trecut, in sferturile turneului de la Roma (pe zgura). Svitolina s-a impus atunci in doua seturi, scor 6-2, 7-6(9).Elina Svitolina a beneficiat de abandonul britanicei Johanna Konta, cap de serie numarul 5, la scorul 1-6, 7-6 (8/6), 3-2 in favoarea sa. Potrivit Agerpres, Konta a acuzat o problema la soldul drept in setul al treilea si a solicitat interventia medicului, inainte de a anunta ca nu mai poate continua jocul.Asi: 5-15Puncte castigate cu primul serviciu: 67%-74%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 43%-53%Duble greseli: 11-6Lovituri castigatoare: 32-42Erori nefortate: 40-31Puncte de break castigate: 3/10 vs 4/12Total puncte castigate: 90-110Durata meci: 2h 11min.7-Anastasija Sevastova - Aleksandra Krunic 6-2 6-4Aliaksandra Sasnovich - Alize Cornet 3-6 6-2 6-33-Elina Svitolina - 5-Johanna Konta 1-6 7-6(6) 3-2 (abandon Konta)2-Karolina Pliskova - Kaia Kanepi 3-6 7-5 6-27-Anastasija Sevastova - Aliaksandra Sasnovich3-Elina Svitolina - 2-Karolina Pliskova