WTA Shenzhen: Partida dintre Halep si Begu se va disputa vineri, de la ora 08.00

Halep s-a impus in toate cele cinci partide disputate pana acum in compania Irinei Begu. Ultima intalnire dateaza din 2016, cand Begu s-a retras in prima runda a turneului de la Wuhan, la scorul de 6-3, 2-0 in favoarea Simonei.2007, Bucuresti: 6-3, 6-4 pentru Halep2008, Bucuresti: 7-5, 6-2 pentru Halep2012, Hobart: 6-4, 6-2 pentru Halep2016, Madrid: 6-3, 0-6, 6-1 pentru Halep2016, Wuhan: 6-3, 2-0 pentru Halep.In a doua semifinala se vor intalni Maria Sharapova (59 WTA) si Katerina Siniakova (47 WTA, detinatoarea trofeului), nu mai devreme de ora 10.00 (ora Romaniei).Partida dintre Sharapova si Siniakova va fi urmata de prima semifinala a probei de dublu. Simona Halep si Irina Begu vor juca impotriva cuplului Anna Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania). A doua semifinala a probei de dublu va opune perechea ceha Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova, cap de serie numarul 1, si cuplul Lesley Kerkhove (Olanda)/Lidziya Marozava (Belarus).Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep a castigat competitia in 2015. In Romania, turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport.