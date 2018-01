Andy Murray si Kei Nishikori nu vor participa la Australian Open

Murray, in varsta 30 de ani, dublu castigator la Wimbledon, campion la US Open si de cinci ori finalist la Melbourne, nu a mai evoluat intr-un meci oficial din luna iulie, din cauza unei accidentari la sold."Din nefericire, nu voi juca la Melbourne in acest an, nu sunt pregatit sa concurez. Voi pleca acasa in scurt timp pentru a evalua toate optiunile, dar apreciez toate mesajele de sustinere si sper sa revin curand", a declarat Murray, aflat la Brisbane, unde ar fi trebuit sa participe in aceasta saptamana la o competitie de 250 de puncte, dar de la care s-a retras cu 48 de ore inaintea startului.Si Nishikori s-a retras de la Brisbane, apoi a anuntat ca nu va juca nici la Australian Open, nefiind refacut dupa accidentarea suferita la incheietura mainii drepte. Japonezul nu a mai evoluat in nicio competitie dupa turneul de la Montreal, care a avut loc in august 2017."Australian Open este Grand Slam-ul meu favorit, este Grand Slam-ul pe care il consider acasa si ma doare ca trebuie sa lipsesc in acest an. Recuperarea mea merge bine, dar nu sunt suta la suta pregatit sa revin si sa joc dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri", a afirmat Nishikori, carea a juns de trei ori in sferturi la Melbourne.Australian Open, primul Grand Slam al anului, va avea loc in perioada 15-28 ianuarie 2018.