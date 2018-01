VIDEO WTA Shenzhen: Simona Halep vs Aryna Sabalenka 6-2, 6-2/ Halep s-a calificat in semifinale - Duel cu Irina Begu

Va castiga Simona Halep turneul de la Shenzhen? - participa la sondajul de mai jos



Pentru calificarea in semifinale, Halep va primi un cec in valoare de 43.663 de dolari si 110 puncte WTA.Halep s-a impus in toate cele cinci partide disputate pana acum in compania Irinei Begu. Ultima intalnire dateaza din 2016, cand Begu s-a retras in prima runda a turneului de la Wuhan, la scorul de 6-3, 2-0 in favoarea Simonei.2007, Bucuresti: 6-3, 6-4 pentru Halep2008, Bucuresti: 7-5, 6-2 pentru Halep2012, Hobart: 6-4, 6-2 pentru Halep2016, Madrid: 6-3, 0-6, 6-1 pentru Halep2016, Wuhan: 6-3, 2-0 pentru Halep.Halep si Begu joaca impreuna in proba de dublu a turneului de la Shenzhen, iar in semifinale vor juca impotriva cuplului Anna Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania)."Am jucat grozav, am facut totul asa cum trebuie. Am fost foarte puternica pe picioare, am lovit bine si am fost calma. Nu e usor sa joci in fata unei jucatoare care loveste atat de tare", a spus Halep, la finalul partidei, potrivit Digi Sport."Sunt inca departe de a castiga trofeul. Am un meci greu maine, o sa caut sa castig, insa nu va fi usor. Important e ca ma simt excelent la Shenzhen, vreau sa le multumesc inca o data tuturor celor care vin aici sa ma sustina", a mai spus liderul mondial.Maria Sharapova - Zarina Diyas 6-3, 6-31-Simona Halep - Aryna Sabalenka 6-2, 6-26-Katerina Sianiakova - Kristyna Pliskova 6-2, 6-2Simona Halep vs Irina BeguMaria Sharapova vs Katerina SiniakovaAsi: 4-0Puncte castigate cu primul serviciu: 77%-55%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 70%-32%Duble greseli: 2-4Lovituri castigatoare: 11-12Erori nefortate: 5-22Puncte de break castigate: 5/9 vs 1/1Total puncte castigate: 60-34Durata meci: 57 min.Simona incheie si setul al doilea cu un as si se califica in semifinale, unde o va infrunta pe Irina BeguHalep este agresiva la retur, se impune inca o data pe serviciul adversarei si este la un game distanta de calificarea in semifinalele competitieiSabalenka nu are nicio solutie pentru jocul excelent al liderului mondial. Game alb reusit de Simona, care se distanteaza la 4-2.Halep este cea care rupe echilibrul in setul al doilea, fructificand prima minge de breakla capatul unui game in care adversara sa a comis din nou multe erori nefortate.Simona restabileste eglitatea gratie primului serviciu extrem de eficient.Sabalenka isi face serviciul la 15, iar la pauza dintre game-uri cere interventia antrenorului sau.Halep este impecabila la serviciu, face un nou game alb si restabileste egalitatea.A inceput al doilea set al partidei, cu Sabalenka la serviciu. Bielorusa isi face serviciul dupa ce a salvat o minge de break si se afla pentru prima la conducere in aceasta partida.Simona finalizeaza cu un as si isi adjudeca primul set, scor 6-2, dupa 30 de minute de joc. 6/3 lovituri castigatoare/erori nefortate pentru Halep in primul setJucatoarea din Belarus salveaza o prima minge de set a Simonei, iar apoi inchide game-ul cu o scurta spectaculoasa. Halep va servi insa pentru castigarea primului set.Romanca isi domina autoritar adversara si reuseste un game alb pe propriul serviciu. Halep conduce cu 5-1.Halep reactioneaza excelent si isi recupereaza break-ul pierdut, dupa ce a condus cu 40-0 pe serviciul adversarei. Sabalenka a salvat o prima minge de break, dar liderul mondial a fructificat-o pe cea de-a doua.Aryna Sabalenka isi trece in cont primul game din aceasta partida, dupa ce Halep a comis doua duble greseli. Jucatoarea noastra conduce cu 3-1.A doua dubla greseala comisa de Sabalenka si Halep obtine inca o minge de break. Liderul mondial finalizeaza cu un rever in coltul terenului si se distanteaza la 3-0.Halep isi face servicul fara emotii, cedandu-i un singur punct adversarei.Partida a inceput cu Sabalenka la serviciu. Jucatoarea din Belarus comite prima dubla greseala a partidei, iar Halep beneficiaza de prima minge de break. Numarul 1 WTA trimite insa in afara terenului si este restabilita egalitatea. Sabalenka pune prea multa forta intr-un schimb si Simona face break-ul la a doua oportunitate.Halep si Sabalenka nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep a castigat competitia in 2015. In Romania, turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport.