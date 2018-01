Garbine Muguruza a primit un wild card pentru turneul de la Sydney

Muguruza a abandonat, marti, in turul al doilea la Brisbane, din cauza unor crampe musculare, in meciul cu jucatoarea croata Aleksandra Krunic (locul 53 WTA), la scorul de 5-7, 7-6 (3), 2-1.Garbine Muguruza ar fi putut urca pe primul loc mondial daca ar fi ajuns in finala la Brisbane sau daca ar fi catigat turneul, in functie de rezultatele Simonei Halep la Shenzhen. Insa abandonul o va cobori pe spaniola pe locul 3 WTA, in clasamentul ce va fi publicat luni, in care va fi intrecuta de daneza Caroline Wozniacki, actuala ocupanta a locului 3 mondial.La Sydney, vor mai participa campioana de la US Open, americanca Sloane Stephens, locul 13 WTA, cea de la Roland Garros, letona Jelena Ostapenko, locul 7 WTA, dar si o alta americanca, Venus Williams, locul 5 WTA, britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, sportiva ceha Petra Kvitova, locul 29 WTA, si germana Angelique Kerber, locul 21 WTA.