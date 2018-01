​WTA Shenzhen: Irina Begu, in semifinale dupa ce a invins-o pe Timea Babos

Begu a avut parte de o partida extrem de dificila in fata jucatoarei din Ungaria. Dupa ce Irina a castigat primul set cu 7-5 si a condus cu 4-1 in actul al doilea, Babos a reusit sa revina si a avut la un moment dat 5-4 in favoarea sa.Jucatoarea noastra a egalat situatia pe tabela dupa un break, a reusit apoi un game alb pe propriul serviciu si a inchis tabela cu un alt break, dupa o ora si 56 de minute de joc.In urma acestui rezultat, Begu conduce cu 3-1 in duelurile directe cu Timea Babos. Romanca s-a mai impus in 2012, in primul tur la Fes (Maroc), scor 7-6 (3), 6-3, si in 2016, in finala la Florianopolis (Brazilia), scor 2-6, 6-4, 6-3. Babos a castigat in 2016, in primul tur la Moscova, cu 2-6, 7-6 (2), 7-5.In runda urmatoare, Begu o poate intalni pe Simona Halep (1 WTA), care va evolua, tot joi, impotriva jucatoarei Aryna Sabalenka (Belarus, locul 73 WTA). Confruntarea dintre Halep si Sabalenka va incepe in jurul orei 10.00 (ora Romaniei), dupa meciul dintre rusoaica Maria Sharapova (59 WTA) si Zarina Diyas (Kazahstan, locul 66 WTA).Asi: 3-3Puncte castigate cu primul serviciu: 64%-61%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 42%-43%Duble greseli: 3-8Lovituri castigatoare: 17-24Erori nefortate: 23-31Puncte de break castigate: 6/8 vs 4/8Total puncte castigate: 78-70Durata meci: 1 h 55 min.Irina Begu va primi pentru parcursul de pana acum 43.663 de dolari si 110 puncte WTA.Begu este calificata si in semifinalele probei de dublu, alaturi de Simona Halep.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep a castigat competitia in 2015. In Romania, turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport.