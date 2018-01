WTA Shenzhen: Ana Bogdan, eliminata de Kristyna Pliskova in optimi

Dupa o ora si 55 de minute, Kristyna s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-6(3).Pentru parcursul de la Shenzhen, Ana Bogdan va primi 7.238 de euro si 30 de puncte WTA.Romania are doua reprezentante in sferturile competitiei din China: Simona Halep si Irina Camelia Begu.