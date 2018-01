VIDEO WTA Shenzhen: Simona Halep vs Ying-Ying Duan 3-6, 6-1, 6-2/ Halep, in sferturi - Va fi numarul unu la startul Australian Open

.@Simona_Halep defeats Duan Ying-Ying 36 61 62 to advance to @ShenzhenOpenWTA QFs.



The win secures No.1 for the week and the top seed @AustralianOpen. pic.twitter.com/k9Q3PBXVje — WTA Insider (@WTA_insider) January 3, 2018

Ce inseamna victoria de miercuri: Halep isi va pastra locul 1 in clasamentul WTA pentru a 14-a saptamana la rand si va fi favorita numarul unu la Australian Open, primul Grand Slam al lui 2018 (15-28 ianuarie).

In sferturi, Simona o va intalni pe Arina Sabalenka (19 ani, din Belarus, locul 73 WTA). La acest turneu, Arina a trecut de Monica Niculescu si Danka Kovinic. Halep si Sabalenka nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA.



Pentru calificarea in sferturi, Halep va primi 60 de puncte WTA si un cec in valoare de 13.121 de dolari.

In 2017, Simona a fost eliminata in optimi de Katerina Siniakova (3-6, 6-4, 5-7), in timp ce in 2015 a castigat competitia chineza.