​WTA Shenzhen: Irina Begu, in sferturile competitiei

Dupa ce a pierdut primul set cu 6-4, Irina a revenit si a mai cedat doar trei game-uri pana la finalul disputei: 6-1, 6-2. Partida de pe arena centrala a durat doua ore si 5 minute.Pentru un loc in semifinale, Irina se va duela cu Timea Babos (Ungaria, locul 56 WTA si cap de serie numarul opt).Irina Begu va primi pentru parcursul de pana acum 13.121 de dolari si 60 de puncte in clasamentul WTA de simplu.Begu este calificata si in semifinalele probei de dublu, alaturi de Simona Halep.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep a castigat competitia in 2015. In Romania, turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport.