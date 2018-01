WTA Shenzhen: Maria Sharapova, calificare cu emotii in sferturi - Meci maraton cu Alison Riske

Maria a pierdut primul set cu 6-4, insa a avut puterea sa revina si sa le castige pe urmatoarele doua, scor 6-3, 6-2.In primul tur, Sharapova o invinsese pe Mihaela Buzarnescu.Pentru un loc in semifinale, Maria Sharapova se va duela cu Zarina Diyas, locul 66 WTA, din Kazakhstan, cap de serie numarul trei.La competitia de la Shenzhen participa si Simona Halep. Liderul mondial o va intalni in optimi pe Ying-Ying Duan (China, locul 91 WTA).Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep a castigat competitia in 2015. In Romania, turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport.