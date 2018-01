ATP Brisbane: Andy Murray s-a retras din turneu, din cauza problemelor de la şold

In varsta de 30 de ani, Andy a revenit pentru un set pe teren, vineri, la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi.La Brisbane, el avea bye (liber) in runda inaugurala si ar fi trebuit sa-l intalneasca in turul al doilea pe americanul Ryan Harrison.Andy Murray a precizat in mai multe randuri ca spera sa fie apt pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2018. Competitia de la Melbourne se va disputa in perioada 15-28 ianuarie.