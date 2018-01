WTA Shenzhen: Simona Halep, Irina Begu si Ana Bogdan vor evolua miercuri la competitia asiatica

(43 WTA si cap de serie numarul 4) o va intalni pe Ekaterina Alexandrova (Rusia - 96 WTA) in primul meci de pe arena centrala. Disputa va incepe la ora 06:00, ora Romaniei.Dupa meciul Irinei, tot pe central, va juca(1 WTA si principala favorita a intrecerii). Simona o va intalni pe chinezoaica Ying-Ying Duan, locul 91 WTA. Partida nu va incepe mai devreme de ora 09:00, ora Romaniei.In fine,(105 WTA) se va duela cu Kristyna Pliskova (62 WTA - din Cehia) dupa incheierea meciului Simonei Halep (tot pe arena centrala de la Shenzhen).Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep a castigat competitia in 2015. In Romania, turneul poate fi urmarit in direct pe Digisport.