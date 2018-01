WTA Shenzhen: Ana Bogdan, in optimi; Halep si Begu, in semifinale la dublu

In optimi, Ana Bogdan o va intalni pe Kristyna Pliskova: a trecut surprinzator de Jelena Ostapenko, scor 6-1, 6-4.La dublu, Simona Halep si Irina Begu au avut parte de un meci dramatic impotriva cuplului romanesc Mihaela Buzarnescu/ Irina Bara. In super-tiebreak, Simona si Irina au salvat cinci mingi de meci, reusind pana la urma sa se impuna cu 13-11.Meciul castigat de Halep si Begu a durat o ora si 49 de minute, scor 4-6, 6-4, 13-11. Begu si Halep si-au asigurat un cec de 7.271 dolari si 110 puncte WTA in ierarhia de dublu, iar Bara si Buzarnescu vor incasa 3.852 dolari si 60 de puncte.