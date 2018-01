WTA Shenzhen: Ana Bogdan va evolua marti la simplu; Halep, Begu, Bara, Buzarnescu si Olaru joaca la dublu

Meciul este primul de pe terenul 1, incepand cu ora 05:00 (ora Romaniei).Tot marti, in primul meci de pe terenul doi, perechea Simona Halep/Irina Begu va evolua in sferturile de finala ale probei de dublu contrac cuplului Mihaela Buzarnescu/Irina Bara.In al treilea meci de pe terenul 1, Raluca Olaru si sportiva ucraineana Olga Savciuk, favorite 2, vor intalni cuplul Nicole Gibbs/Carol Zhao (SUA/Canada), in primul tur la dublu.