WTA Brisbane: Sorana Cirstea si Anastasija Sevastova, eliminate in primul tur la dublu

Meciul a durat 52 de minute.Sorana (37 WTA) va continua insa competitia la simplu: s-a calificat in turul doi dupa o victorie in doua seturi, scor 7-6(3), 6-1, cu Jennifer Brady (SUA, 65 WTA, venita din calificari).In urmatorul meci, Cirstea va evolua impotriva partenerei de la dublu: Anastasija Sevastova, locul 16 WTA si cap de serie numarul 7. Disputa va avea loc in cursul zilei de marti.