VIDEO Simona Halep, dupa victoria cu Nicole Gibbs: "Sper sa castig cateva partide si sa merg pana la final"

"Va multumesc foarte mult pentru ca ati venit, apreciez ca veniti mereu sa ma sustineti. Este intotdeauna frumos sa evoluezi in fata unui public numeros. Pentru mine este intodeauna frumos sa joc aici, la Shenzhen, am castigat un titlu, acum 2-3 ani. Ma bucur ca am castigat astazi, e prima mea victorie in calitate de numarul 1 mondial, in noul an. Sunt fericita si ma bucur de timpul petrecut aici. Am avut momente frumoase de fiecare data cand am venit aici, chiar daca anul trecut nu am jucat prea bine. Va multumesc si va astept la meciul meu din urmatorul tur si sper sa castig cateva partide aici si sa merg pana la final" -Pentru un loc in sferturi, Simona va lupta cu chinezoaica Ying-Ying Duan, locul 91 WTA. Cele doua s-au mai intalnit o singura data, iar Halep s-a impus in trei seturi: 3-6, 6-3, 6-2, in turul al doilea la Eastbourne, in 2017.Calificarea in mansa a doua este recompensata la Shenzhen cu un premiu de 7.238 de dolari si cu 30 de puncte WTA.