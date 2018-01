Simona Halep s-a calificat in optimi la Shenzhen Open, dupa 6-4, 6-1 cu Nicole Gibbs

Romanca a continuat sa arate un joc mai ofensiv decat sezonul trecut, apropiat de cel prezentat la turneul demonstrativ de la Hua Hin, dinaintea Craciunului. Atenta la retur, consistenta in raliuri, solida defensiv atunci cand a fost cazul, Halep a controlat jocul cu autoritate. Cu lovituri variate din punct de vedere al inaltimii si al traiectoriei mingii, una catre liniile terenului, jucatoarea din Constanta si-a asumat responsabilitatea de a puncta si de a nu mai astepta greseala de dincolo de fileu. Si a reusit lovituri spectaculoase, care au ridicat publicul de pe arena centrala in picioare.Halep a inceput in forta, a condus cu 3-1, dupa un break in ghemul al treilea, dupa care a avut singurele momente de slabiciune, de scadere a agresivitatii si a nivelului serviciului. Gibbs a egalat, dar Halep a reusit un rebreak pe care l-a pastrat apoi pana la finalul setului, castigat cu 6-4, dupa 37 de minute.Setul secund a fost unul fara istoric, Gibbss reusind doar un ghem, la 0-2. Intinsa la maximum de adversara, americanca s-a accidentat in finalul jocului, dar nu a cedat si a incercat sa lupte in continuare. Cu 6-1, dupa 68 de minute de la start, Simona Halep a trecut in optimi.In faza urmatoare, Halep va evolua cu chinezoaica Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, pe care a invins-o in singura lor intalnire disputata pana acum, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, in turul al doilea la Eastbourne, in 2017.Calificarea in mansa a doua este recompensata la Shenzhen cu un premiu de 7.238 de dolari si cu 30 de puncte WTA.Anul trecut, romanca a pierdut in optimi la acest turneu, in fata sportivei cehe Katerina Siniakova, scor 3-6, 6-4, 5-7. Halep a castigat competitia chineza in 2015.