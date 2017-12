Sorana Cirstea s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Brisbane

Sorana Cirstea, locul 37 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 7-6 (3), 6-1, pe americanca Jennifer Brady, locul 65 WTA, venita din calificari, in primul tur al turneului de categorie Premier de la Brisbane, potrivit news.ro. Cirstea s-a impus dupa o partida care a durat o ora si 32 de minute.In faza urmatoare, romanca va evolua cu letona Anastasija Sevastova, locul 16 WTA si cap de serie numarul 7. Sorana conduce cu 2-0 in intalnirile cu Sevastova, ultima fiind anul trecut, in turul al doilea al turneului de la Miami, scor 7-6 (4), 3-6, 6-3. Ele s-au mai intalnit si in 2013, in sferturi, la Pattaya City, cand tot jucatoarea romana a castigat, cu 6-3, 6-0.Prin accederea in mansa a doua la Brisbane, Cirstea si-a asigurat un cec de 12.477 de dolari si 55 de puncte WTA.