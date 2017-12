Horia Tecau si-a stabilit obiectivele pentru anul 2018: Vrea sa triumfe la Australian Open si la Roland Garros

In anul 2017, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer au castigat turneul de la US Open (6-4, 6-3 cu perechea Marc Lopez/ Feliciano Lopez). Horia si Jean si-au trecut astfel in palmares al doilea Grand Slam din cariera, dupa victoria de la Wimbledon, din 2015.

Pe langa cele doua titluri (Wimbledon 2015 si US Open 2017), Horia Tecau a mai disputat trei finale de Grand Slam alaturi insa de Robert Lindstedt - toate pierdute (Wimbledon 2010, 2011 si 2012).

Tecau a mai castigat un titlu de Grand Slam, insa la dublu mixt: alaturi de Bethanie Mattek-Sands, la Australian Open, in 2012.

Tecau a castigat 16 turnee alaturi de Rojer incepand din 2014 si pana astazi. In acest an, cei doi s-au impus la Dubai, Geneva, Winston-Salem si US Open.

De-a lungul carierei, Horia a castigat 33 de turnee (16 alaturi de Rojer) si a pierdut 18 finale.

"Cel mai important este sa raman sanatos. Am ca obiectiv cu partenerul meu (n.r. Jean-Julien Rojer) castigarea Australian Open si Roland Garros, doua turnee pe care nu le-am castigat pana acum. Mi-as dori sa traiesc aceasta experienta. Daca vom castiga unul dintre cele doua turnee, vom ajunge pe locul 1 mondial inainte de US Open, unde avem multe puncte de aparat.Referitor la echipa de Cupa Davis, ne dorim sa promovam in Grupa 1 Mondiala. Avem trei meciuri de castigat impotriva celor din Luxemburg. Nu e un moment oportun pentru mine sa preiau functia de capitan al echipei nationale. Trebuie sa ma concentrez pe cariera de jucator" -Disputa dintre Romania si Luxemburg, contand pentru turul I al Grupei a -II-a a Zonei Europa/Africa, va avea loc in perioada 3-4 februarie 2018. Meciurile se vor desfasura in "Sala Sporturilor" din Piatra Neamt.Romania a retrogradat din Grupa I pentru prima oara dupa 1993, dupa ce a pierdut cu 5-0 confruntarea cu Israel. De la ultimul meci al tricolorilor au lipsit insa Marius Copil, Horia Tecau si Florin Mergea.Romania trebuie sa treaca trei tururi pentru a reveni in Grupa I mondiala. Daca vor pierde duelul cu Luxemburg, tricolorii vor juca un tur play-off pentru mentinere/retrogradare.