WTA Shenzhen: Simona Halep si Mihaela Buzarnescu vor juca luni

Partida dintre Halep si Gibbs va fi a doua de pe terenul central, urmand sa inceapa in jurul orei 07.00 (ora Romaniei). Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA.Confruntarea dintre Halep si Gibbs va fi urmata de meciul dintre Mihaela Buzarnescu (59 WTA) si Maria Sharapova (60 WTA). Va fi prima partida dintre cele doua sportive.Turneul de la Shenzhen, dotat cu premii de 626.750 de dolari, se disputa in perioada 31 decembrie - 6 ianuarie si poate fi urmarit in direct la Digi Sport.