VIDEO Abu Dhabi: Serena Williams, invinsa de Jelena Ostapenko la revenirea in tenis

Serena a inceput partida cu un break, insa campioana editiei din 2017 de la Roland Garros a castigat apoi patru game-uri consecutive. Americanca si-a facut o singura data serviciul in prima mansa, in game-ul al saselea.Williams a revenit cu o replica pe masura in setul al doilea, conducand cu 3-0. Letona s-a apropiat apoi la 3-2, dupa un break la zero si un joc solid pe propriul serviciul. Ostapenko a mai reusit un game alb pe serviciul adversarei, la 5-3.Setul decisiv a fost un super tie-break, adjudecat cu 10-5 de Ostapenko.La interviul de la finalul partidei, Serena a spus ca a fost putin ingrijorata in privinta fetitei sale, prezenta in tribune, adaugand ca se simte bine sa fie din nou pe teren."Revenirile sunt intotdeauna grele, mai ales dupa ce ai un copil, dar e minunat sa fii aici",Serena Williams, care la inceputul acestui an a cucerit pentru a saptea oara Australian Open, intr-un moment in care era insarcinata, a devenit mama la 1 septembrie, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian Jr.Ultima partida disputata de Serena a fost finala Australian Open, castigata cu 6-4, 6-4 in fata surorii Venus Williams.Revenirea Serenei Williams in meciurile oficiale este asteptata la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2018, programat in perioada 15-28 ianuarie.In cazul unui nou succes la Melbourne, Serena Wiliams va castiga cel de-al 24-lea sau titlu de Grand Slam si o va egala, astfel, pe australianca Margaret Court.(2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017),(2002, 2013, 2015),(2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016),(1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).1 Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 7 W, 6 USOpen)2 Steffi Graf 22 (4 AO, 6 RG, 7 W, 5 USOpen)3 Chris Evert 18 (2 AO, 7 RG, 3 W, 6 USOpen)3 Martina Navratilova 18 (3 AO, 2 RG, 9 W, 4 USOpen)Referindu-ne la toata istoria tenisului (si inainte de era Open), clasamentul este dominat de Margaret Court, cu 24 de titluri (11 AO, 5 RG, 3 W, 5 USOpen).