Novak Djokovic isi amana revenirea pe teren - Fostul lider ATP nu va participa nici la turneul de la Doha

"Din pacate, situatia nu s-a schimbat in mai bine. Inca simt durerea. Prin urmare, va trebui sa ma retrag de la turneul ATP de la Doha","Imi pare rau ca nu voi putea sa joc in fata fanilor mei de aici. Am amintiri minunate la acest turneu si despre meciurile pe care le-am jucat aici, cum ar fi finala de anul trecut impotriva lui Andy Murray. Atmosfera de pe teren a fost intotdeauna minunata, organizarea este la cel mai inalt nivel si cu siguranta imi va lipsi.Totusi, dupa consultarile cu echipa medicala, am decis sa continuam cu tratamentele pentru cot. Doar cand voi fi 100% pregatit sa joc, voi putea reveni. Sper ca va fi in curand. Vreau sa multumesc tuturor pentru rabdare si intelegere" -Novak Djokovic nu s-a pronuntat inca asupra participarii la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2018, programat in perioada 15-28 ianuarie.Fostul lider ATP ar fi trebui sa revina pe teren vineri, la turneul demonstrativ Mubadala World Tennis Championship de la Abu Dhabi.Jucatorul sarb nu a mai participat la nicio competitie de la Wimbledon (s-a retras in sferturi, la scorul de 6-7(2), 0-2 pentru Tomas Berdych), din cauza unei accidentari la cot. Absenta din circuit l-a coborat pe "Djoker" pana pe locul 12 in clasamentul ATP.Novak Djokovic (30 de ani) a castigat din tenis $109,805,403. Sarbul are in palmares 68 de trofee, dintre care 12 de Grand Slam. In 2017, Djokovic s-a impus la Doha si la Eastbourne.2016: Australian Open, Roland Garros2015: Australian Open, Wimbledon, US Open2014: Wimbledon2013: Australian Open2012: Australian Open2011: Australian Open, Wimbledon, US Open2008: Australian Open