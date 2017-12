WTA Brisbane: Sorana Cirstea va intalni in primul tur o adversara din calificari

Spaniola Garbine Muguruza (2 WTA), principala favorita, va juca direct in optimile de finala, unde o va infrunta pe castigatoarea partidei Carina Witthoeft (Germania) vs Aleksandra Krunic (Serbia).Karolina Pliskova (Cehia, locul 4 WTA), cap de serie numarul doi si detinatoarea trofeului, va intra in competitie tot in optimi, urmand sa joace impotriva invingatoarei dintre Catherine Bellis (SUA) si o jucatoare venita din calificari.Elina Svitolina (6 WTA), a treia favorita, se va duela in primul tur cu spaniola Carla Suarez Navarro, pozitia 40 in clasamentul WTA.Alta partida interesanta din prima runda va fi cea dintre britanica Johanna Konta (cap de serie numarul cinci) si americanca Madison Keys (19 WTA).2017 Karolina Pliskova2016 Victoria Azarenka2015 Maria Sharapova2014 Serena Williams2013 Serena Williams