Anderson l-a invins pe austriacul Dominic Thiem, scor 7-6(6), 6-4, iar Bautista Agut a dispus in doar un set, scor 6-2, de britanicul Andy Murray.Murray l-a inlocuit in ultimul moment pe Novak Djokovici, care inca nu si-a revenit dupa accidentarea la cotul drept.Finala turneului are loc sambata, de la ora 17.00 (ora Romaniei).