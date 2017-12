Novak Djokovic si-a amanat in ultimul moment revenirea pe teren

Castigator a 12 turnee de Grand Slam, Djokovic nu a mai jucat din iulie, de la turneul de la Wimbledon.El ar fi trebui sa revina pe teren vineri, la turneul demonstrativ Mubadala World Tennis Championship de la Abu Dhabi."Sunt dezamagit ca trebuie sa ma retrag de la acest turneu. Din nefericire, in ultimele zile am inceput sa resimt din nou dureri la cot si echipa medicala mi-a recomandat sa nu risc. Trebuie sa accept situatia si sa astept rezultatul terapiei, pentru a putea juca din nou tenis si a reveni la ritmul meu. S-ar putea ca accidentarea sa imi afecteze inceputul sezonului, dar o decizie in acest sens voi lua zilele urmatoare", a anuntat Djokovic.La turneul de la Abu Dhabi, Djokovic va fi inlocut de britanicul Andy Murray, care va juca impotriva spaniolului Roberto Bautista Agut.