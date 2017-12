L'Equipe: Rafael Nadal si Roger Federer, sportivii anului 2017 - Inseparabili

La categoria feminina, primul loc a fost castigat de inotatoarea americana Katie Ledecky.Sezonul 2017 din tenisul de camp a fost practic impartit de cei doi mari campioni. Fedex s-a impus la Australian Open si Wimbledon, in timp ce Rafa a castigat Roland Garros-ul si US Open-ul.De-a lungul timpului, Federer a mai castigat acest premiu al celor de la L'Equipe in 2004, 2005 si 2006, in timp ce Nadal s-a impus in 2010 si 2013.Katie Ldecky, cvintupla campioana mondiala la Budapesta, a mai primit aceasta distinctie a celor de la L'Equipe in 2013.