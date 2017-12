Abu Dhabi: Victorii pentru Kevin Anderson si Bautista Agut; Vineri revine pe teren Novak Djokovic

Locul 14 ATP, Anderson l-a invins in doua seturi, scor 6-3, 7-6(2), pe Pablo Carreno Busta (20 ATP), in timp ce Bautista Agut (10 ATP) a trecut de Andrei Rublev (39 ATP), scor 7-5, 6-2.In semifinale, Kevin Anderson il va intalni vineri pe Dominic Thiem (5 ATP), in timp ce Roberto Bautista Agut se va duela cu Novak Djokovic (12 ATP).Nole nu a mai disputat un meci din luna iulie a acestui an, de la Wimbledon.