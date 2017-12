Rafael Nadal nu va participa nici la turneul de la Brisbane

"Imi pare rau sa va anunt ca nu voi veni la Brisbane in acest an. Am vrut sa particip, dar inca nu sunt pregatit, dupa sezonul lung si startul intarziat al pregatirilor. Imi voi vedea fanii australieni cand voi sosi la Melbourne, in 4 ianuarie, si voi incepe acolo pregatirile pentru Australian Open" -Ultimul meci oficial disputat de Nadal a avut loc in noiembrie, la Turneul Campionilor de la Londra.Rafa s-a retras din competitie din cauza unei accidentari la genunchiul drept. Ibericul ar fi trebuit sa ia parte si la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, insa a declarat forfait Nadal a disputat finala ultimei editii de la Australian Open, una pierduta in fata lui Roger Federer. In clasamentul titlurilor de Grand Slam, Rafa se afla pe locul doi, cu 16 trofee cucerite. Lider autoritar se mentine Federer - 19 titluri.Australian Open, primul Grand Slam al noului sezon, va avea loc in perioada 15-28 ianuarie 2018.