Simona Halep, in TOP 100 personalitati sportive citate de presa franceza in acest an

Doar patru sportive apar in acest clasament, toate din tenis, in afara de Halep mai figurand jucatoarele franceze Kristina Mladenovic, locul 47, cu 11.702 citari si Caroline Garcia, locul 53, cu 10.936 de citari, precum si Serena Williams, locul 91, cu 6.153 de citari.Cei mai citati sportivi provin din fotbal: Neymar, locul I, cu 45.130 de citari, si Kylian Mbappe, locul 2, cu 44.056 de citari. In Top 10 mai apar selectionerul Didier Deschamps (29.235), Cristiano Ronaldo (26.711), Edinson Cavani (26.032), Lionel Messi (24.748), Rafael Nadal (24.172), antrenorul lui PSG, Unai Emery (23.827), antrenorul lui Marseille, Rudi Garcia (22.690) si Roger Federer (22.688).Halep este intre cele mai citate 1.000 de personalitati din toate domeniile (politica, business, cultura/media si sport). Presedintele Emmanuel Macron conduce ierarhia, cu 391.975 de citari, urmat de presedintele SUA, Donald Trump, cu 219.409 citari.Simona Halep a disputat, in 2017, finala turneului de la Roland Garros, pierduta in fata letonei Jelena Ostapenko, informeaza News.ro.