Novak Djokovic: "Nu a fost deloc usor sa fiu absent atat de mult timp, iar acum sunt nerabdator sa revin in competitie"

O accidentare la cotul drept l-a obligat pe Nole sa priveasca "de pe margine" meciurile din circuitul ATP, sportivul din Serbia luand o pauza de sase luni.Absenta din circuit l-a coborat pe "Djoker" pana pe locul 12 in clasamentul ATP."De un an si jumatate, totul a fost ca un carusel: din cauza acestei probleme la cot. Pana in prezent, nu am mai fost niciodata supus unei interventii chirurgicale si nu m-am mai confruntat cu accidentari majore, care sa ma tina atat timp departe de circuit" -"De asemenea, niciodata nu am ratat un turneu de Grand Slam. A fost o decizie dificila, insa nu mai puteam sa joc. Nu am avut de ales. Iar asta a fost o adevarat lectie pentru mine, deoarece pe viitor vreau cu adevarat sa evit astfel de accidentari. Nu a fost deloc usor sa fiu absent atat de mult timp, iar acum sunt nerabdator sa revin in competitie",In urma cu doar cateva saptamani, Djokovic a anuntat ca Radek Stepanek (restras de putin timp din activitate) va face parte din staff-ul sau , alaturi de Andre Agassi.